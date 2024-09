Bons Tempos: Curiosidades sobre a Carreira do Rei do Brega, Reginaldo Rossi Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 06/09/2024 - 14h35 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sexta-feira é dia do nosso quadro Bons Tempos! Hoje, vamos explorar curiosidades e momentos marcantes da carreira do icônico Reginaldo Rossi, o Rei do Brega.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.