Boletim de Notícias - Salário mínimo ideal deveria ser 5 vezes maior que o atual, aponta Dieese Aclr|Do canal RFTV no YouTube 19/02/2025 - 21h30 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h57 )

O Dieese calculou que o salário mínimo ideal para suprir as necessidades básicas de uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 7.156. O valor é quase cinco vezes maior que o mínimo vigente. O estudo considera despesas com moradia, alimentação, saúde, educação e lazer, com base no preço da cesta básica, como explica a repórter Ingrid Woigt.

