Balanço Especialista: assistente social explica desafios de pessoas com deficiência no Brasil

Nesta semana, no dia 3 de dezembro, foi celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 18,6 milhões de pessoas possuem alguma deficiência no Brasil - e, mesmo que a conscientização sobre os direitos tenha evoluído com o passar dos anos, precisamos estar atentos com nossos deveres na prática. Tina Assunção, assistente social e gerente técnica da APAE Franca, fala sobre o assunto no quadro “Balanço Especialista” desta quinta (5).

