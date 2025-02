Avião da Delta capota durante pouso em Toronto; há feridos. 📲 #RecordNews #shorts Aclr|Do canal Record News no YouTube 17/02/2025 - 17h28 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h36 ) twitter

O voo DL4819 da Delta Air Lines, operado por uma aeronave CRJ-200, sofreu um acidente grave ao pousar no Aeroporto Internacional Toronto Pearson na segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. O avião, que partiu de Minneapolis, capotou na pista ao pousar, resultando em vários feridos e uma resposta de emergência significativa. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a aeronave capotada em uma pista coberta de neve, levantando preocupações sobre as condições climáticas no momento do incidente. Relatórios preliminares indicam que pelo menos oito pessoas ficaram feridas, enquanto as investigações sobre a causa do acidente estão em andamento.

📷 Reprodução: Redes Sociais

