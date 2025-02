Áudio revela pedido urgente de retorno antes da queda de avião de pequeno porte em São Paulo Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 07/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente aéreo na zona oeste de São Paulo resultou nas mortes do piloto Gustavo Medeiros e do empresário Marcio Carpena. O áudio obtido pelo Cidade Alerta revela o pedido urgente de Gustavo para retornar à base no Campo de Marte minutos antes da queda.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

‌



#CidadeAlerta #ReinaldoGottino

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.