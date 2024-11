Assista à íntegra do 'Diário das Celebridades' (4) Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 07/11/2024 - 09h00 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cantora Lexa realizou o chá de revelação do sexo de seu primeiro bebé. O fumo cor-de-rosa indicou que será uma menina chamada Sofia. Ela está no primeiro trimestre da gestação e comemorou ao lado do noivo Ricardo Viana. E ainda: João Gomes encanta os fãs ao mostrar o filho a dormir enquanto canta piseiro.

#recordeuropa #hojeemdia #diáriodascelebridades

---

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

‌



🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.