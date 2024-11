Árvore caída bloqueia rua em Jardim Brasília e moradores pedem socorro em Uberlândia | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 31/10/2024 - 09h16 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No bairro Jardim Brasília, moradores enfrentam dificuldades para transitar por uma das vias, onde uma árvore caiu e obstruiu a passagem. A situação se agravou após um episódio de chuva no final de semana, e, mesmo após três dias, a árvore permanece no local, gerando preocupação e incômodo para os residentes.

Os moradores acionaram a equipe do programa Fala Povo em busca de soluções. Eles relataram que, apesar do pedido de ajuda, a situação ainda não foi resolvida, dificultando o acesso e a mobilidade na área. A comunidade aguarda que as autoridades tomem medidas para remover a árvore e restabelecer a normalidade na via.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=fRsa0biG30o

👉 https://www.youtube.com/watch?v=WxzRnMvGxws

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=lxBMhpOUHTM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.