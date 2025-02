Após título na Argentina, tenista João Fonseca volta ao Brasil para o Aberto do Rio de Janeiro Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/02/2025 - 00h33 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h04 ) twitter

O tenista João Fonseca está de volta ao Brasil depois de conquistar o primeiro título do circuito profissional de tênis. No domingo (16), o atleta, de apenas 18 anos, conquistou o torneio de Buenos Aires vencendo na final o argentino Francisco Cerúndolo. A nova estrela do esporte brasileiro estreia nesta terça (18) no Aberto do Rio de Janeiro, o torneio de tênis mais importante da América do Sul. Cerca de 32 atletas vão participar da competição. Entre eles, o número dois do mundo, o alemão Alexander Zverev.

