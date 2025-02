Amigos de ciclista morto durante assalto fazem novo protesto em frente a parque em São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 17/02/2025 - 10h21 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amigos e familiares de Vitor Medrado realizaram um protesto no Parque do Povo, em São Paulo, após a morte dele em um assalto. O evento "Pedal em Pró da Vida" reuniu mais de 100 ciclistas em um trajeto de 9 km até a Ponte do Jaguaré. Vitor foi baleado em frente ao parque quando criminosos em uma moto o atacaram para roubar seu celular. Câmeras de segurança registraram o crime, que durou poucos segundos e permanece sem identificação dos culpados.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

‌



Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

‌



Twitter: https://twitter.com/balancogeral

Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.