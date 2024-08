Ajuda: (54) 9.9668-7187: família perde tudo após incêndio Aclr|Do canal Record RS no YouTube 14/08/2024 - 10h08 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h32 ) ‌



Uma família do interior de Farroupilha perdeu tudo o que tinha em um incêndio. E a luta agora é para conseguirem recomeçar suas vidas com as doações.

