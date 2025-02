Adurrá se irrita com Asenate e tenta se deitar com ela | Gênesis Aclr|Do canal RECORD no YouTube 20/02/2025 - 15h08 (Atualizado em 21/02/2025 - 09h12 ) twitter

No capítulo desta quinta (20), Adurrá se irrita com Asenate sempre tentando evitá-lo e decide se deitar com ela. É logo após Força de Mulher, na RECORD. Na próxima sexta (21), você não pode perder o capítulo especial de Gênesis, onde José interpretará os sonhos do Faraó.

