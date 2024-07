Acidente grave na MGC-154 em Ituiutaba deixa motorista em estado grave | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 15/07/2024 - 14h22 (Atualizado em 16/07/2024 - 01h39 ) ‌



Um homem ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo um carro e um caminhão na MGC-154, em Ituiutaba, na tarde deste sábado (14). A vítima, que não teve a identidade revelada, ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu por volta das 17h, no km 82 da rodovia, próximo ao trevo do Aeroporto de Ituiutaba. O impacto da batida foi forte o suficiente para prender o motorista do carro nas ferragens. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela PMRv.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e utilizou técnicas específicas para retirar a vítima das ferragens. O homem, que ficou em estado grave, foi levado para o Pronto Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

