'Acerte ou Caia!': Suel chega à última rodada e desafia André Marinho 02/12/2024 - 06h00 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h42 )

Suel estava a eliminar todos os oponentes desde a quinta rodada. Mas ele deixou-ser cair na reta final ao desafiar o parceiro musical André Marinho. O cantor de pagode não soube dizer o nome do saudoso apresentador que comandou o ‘Cidade Alerta’ na RECORD até 2017. E com isso, o ex-cantor do Br’Oz e jurado do ‘Canta Comigo’ assume a liderança na última rodada e, consequentemente, se torna o campeão do 14º episódio do 'Acerte ou Caia!'

#recordeuropa #acerteoucaia #duelo

