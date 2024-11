'Acerte ou Caia!': Léo Stronda desafia André Vasco no último duelo Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 14/10/2024 - 07h00 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h48 ) twitter

Léo Stronda disputou o último duelo antes do desafio final contra o apresentador André Vasco. Depois de uma disputa cheia de tensão, o fisiculturista errou ao não saber qual era o cantor que tem como nome de batismo ‘Emival Eterno Costa’. Mesmo com a dica de que o artista em questão fez parte de uma dupla, Stronda não acertou a resposta. E por isso, Vasco credencia-se ao momento mais desafiador do ‘game’: o 'Desafio Final'.

#recordeuropa #acerteoucaia #duelo

