Tecnologias e o futuro da educação- parte 2 O minidocumentário mostra como a tecnologia está mudando a sala de aula — e como o acesso a ela ainda é muito diferente entre escolas públicas e particulares.

Estúdio|Do R7 16/09/2026 - 15h46 (Atualizado em 16/09/2026 - 15h52 ) X (Twitter)

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