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Tecnologias e o futuro da educação- parte 2

O minidocumentário mostra como a tecnologia está mudando a sala de aula — e como o acesso a ela ainda é muito diferente entre escolas públicas e particulares.

Estúdio|Do R7

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