Do caderno ao clique O professor universitário Nivaldo Ferraz e a diretora e coordenadora pedagógica Cristiane Clemente analisam os avanços da digitalização do ensino e os desafios.

Estúdio|Do R7 02/09/2026 - 14h46 (Atualizado em 02/09/2026 - 14h46 ) X (Twitter)

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