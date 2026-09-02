Do caderno ao clique

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O professor universitário Nivaldo Ferraz e a diretora e coordenadora pedagógica Cristiane Clemente analisam os avanços da digitalização do ensino e os desafios.

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