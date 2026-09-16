Tecnologias e o futuro da educação- parte 1 O minidocumentário mostra como a tecnologia está mudando a sala de aula e como o acesso a ela ainda é muito diferente entre escolas públicas e particulares.

Estúdio|Do R7 16/09/2026 - 15h31 (Atualizado em 16/09/2026 - 15h31 ) X (Twitter)

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