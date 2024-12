'Última Chance': Fernando Presto garante prémio de três mil ao encarar a máquina da verdade Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 04/12/2024 - 12h01 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h19 ) twitter

Fernando Presto teve de encarar um detetor de mentiras e provar que está a dizer a verdade sobre todas as polémicas em que se envolveu no jogo. Ele foi questionado sobre a sua relação com Gui Vieira e Luana Targino, se estaria ou não a interpretar um personagem no programa e se foi impulsivo ao imaginar que não seria eliminado. Sem hesitar nas respostas, o ex-'peão' garantiu o prémio total da dinâmica.

