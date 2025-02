Solteiras? Entenda o que pode ter acontecido com os relacionamentos de Maiara e Maraisa Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 25/02/2025 - 17h21 (Atualizado em 25/02/2025 - 18h07 ) twitter

A bruxa dos términos está à solta e afetou Maiara e Maraisa? Parece que sim! Maiara e Mohamed Nassar podem ter colocado um ponto final na relação, e a sertaneja já estaria até curtindo viagem de férias com o ex, o cantor Matheus Gabriel, em Alagoas. Lembrando que, no ano passado, os dois protagonizaram um pedido de casamento midiático durante uma festa. "Até hoje ninguém entendeu, era uma coisa para aparecer", cutucou Fabíola Reipert. Já Maraisa, que estava noiva de Fernando Mocó, deixou de seguir o empresário nas redes sociais e vem postando supostas indiretas. "O tal do moleque nunca vai ser homem", chegou a escrever a cantora. Entenda!

