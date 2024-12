Castelo francês fica acima das nuvens e chama a atenção Aclr|Do canal Record News no YouTube 30/11/2024 - 23h30 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h04 ) twitter

Próximo à fronteira com a Alemanha, um castelo medieval chama a atenção de quem passa pela região por seu cenário surpreendente. Isolada acima das nuvens, a construção foi abandonada no século 17, mas voltou a ser utilizada no início do século 20, como fortaleza de uma família nobre da Europa.

