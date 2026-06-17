POLÍTICA DE PRIVACIDADE – APP RÁDIO RECORD FM

Última atualização: Maio de 2026

A Rádio Record FM respeita a privacidade dos seus usuários e está comprometida com

a proteção dos dados pessoais coletados por meio do aplicativo Rádio Record FM.

Esta Política de Privacidade descreve como as informações são coletadas, utilizadas e

protegidas durante o uso do aplicativo.

1. COLETA DE INFORMAÇÕES

O aplicativo poderá coletar algumas informações básicas para funcionamento e

melhoria da experiência do usuário, incluindo:

• Informações do dispositivo (modelo, sistema operacional e versão)

• Dados de acesso e utilização do aplicativo

• Informações fornecidas voluntariamente pelo usuário em formulários,

promoções ou contato via WhatsApp

O aplicativo não coleta dados bancários ou informações sensíveis.

2. USO DAS INFORMAÇÕES

As informações coletadas poderão ser utilizadas para:

• Melhorar o desempenho e funcionamento do aplicativo

• Disponibilizar conteúdos personalizados

• Realizar comunicação com os ouvintes

• Gerenciar promoções e participação em campanhas

• Corrigir falhas e garantir a segurança da plataforma

3. COMPARTILHAMENTO DE DADOS

A Rádio Record FM não comercializa dados pessoais dos usuários.

As informações poderão ser compartilhadas apenas:

• Quando necessário para funcionamento técnico do aplicativo

• Em cumprimento de obrigações legais

• Mediante autorização do próprio usuário

4. SERVIÇOS DE TERCEIROS

O aplicativo poderá utilizar serviços de terceiros, como:

• Google Play Services

• Serviços de streaming de áudio e vídeo

• WhatsApp

• Ferramentas de análise e desempenho

Esses serviços podem possuir políticas próprias de privacidade.

5. SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES

Adotamos medidas técnicas e administrativas adequadas para proteger os dados dos

usuários contra acessos não autorizados, alterações, divulgação ou destruição indevida.

6. DIREITOS DOS USUÁRIOS

O usuário poderá solicitar informações, correções ou exclusão de dados eventualmente

armazenados, conforme previsto na legislação aplicável.

7. ALTERAÇÕES NESTA POLÍTICA

Esta Política de Privacidade poderá ser atualizada periodicamente para refletir

melhorias ou alterações no aplicativo e em seus serviços.

8. CONTATO

Em caso de dúvidas sobre esta Política de Privacidade, entre em contato pelos canais

oficiais da Rádio Record FM.

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