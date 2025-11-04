Termos e Condições Gerais de Uso do R7

CONTEÚDO

1. QUAIS DADOS PESSOAIS SEUS NÓS COLETAMOS?

2. COMO COLETAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?

2.1 Fornecidas Diretamente por Você

2.2 Obtidas de Terceiros

2.3 Automaticamente

2.4 Disponíveis Publicamente

3. COMO UTILIZAMOS AS SUAS INFORMAÇÕES?

3.1 Atender a finalidade para a qual o dado foi fornecido

3.2 Cumprirmos com nossas obrigações legais ou regulatórias

3.3 Permitir o exercício regular de nossos direitos

3.4 Viabilizar atividades necessárias ou de apoio à nossa Emissora

3.5 Executar um contrato que você tenha celebrado conosco, ou realizar diligências pré-contratuais

3.6. Evitar Fraudes e Zelar pela sua Segurança

3.7 Publicidade

4. O QUE SÃO COOKIES E COMO OS UTILIZAMOS?

5. COM QUEM COMPARTILHAMOS OS SEUS DADOS?

6. COMO PROTEGEMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?

7. COMO VOCÊ PODE EXERCER OS SEUS DIREITOS?

8. ATUALIZAÇÃO DESTE AVISO DE PRIVACIDADE

9. ESCLARECIMENTOS OU DÚVIDAS

10. DEFINIÇÕES

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO R7

O respectivo Termo de Uso (doravante, “Termo de Uso”) tem como objetivo regrar a utilização pelos usuários de Internet (doravante, “Usuário”) do Portal R7, disponível no endereço eletrônico https://www.r7.com (doravante, “Portal R7”, ou simplesmente “R7”), de titularidade da Rádio e Televisão Record S.A. (doravante, “RECORD”), que busca proporcionar a todos Usuários o acesso a diversos conteúdos e serviços (doravante, “Serviços”) disponibilizados pelo mesmo.

1. Aceitação do Termo de Uso pelo Usuário

1.1. O Usuário poderá utilizar livremente dos conteúdos e serviços oferecidos pelo R7, devendo previamente ler atentamente, os presentes Termos e Condições de Uso, para entender as regras que devem ser observadas por todos que acessam o Portal R7, bem como os Termos Específicos (nas versões em que se encontrarem publicadas), podendo o Usuário concordar com eles das seguintes maneiras: (i) por meio do acesso e/ou da utilização, eventual ou continuado, dos Serviços do Portal R7, sendo o instante da visita/acesso compreendido pelo R7 de que o Usuário está ciente de todos os Termos, aceitando-os; (ii) ou por meio de clique efetivado através do mouse de computador, para aceitar ou concordar com os respectivos Termos, quando esta opção for disponibilizada e habilitada pelo R7, dependendo dos Serviços.

1.2. Por outro lado, determinados Serviços do Portal R7 estão submetidos a regulamentação específica (doravante, “Termo Específico”), que dependendo da hipótese, poderá substituir, completar e/ou alterar o presente instrumento.

1.3. Demais avisos e instruções publicados pelo R7, devem ser entendidos como complementos a este Termo de Uso, devendo o Usuário, da mesma maneira, observá-los e respeitá-los integralmente.

1.4. O R7 se reserva o direito de modificar, suprimir e/ou ampliar, livremente e a qualquer tempo, sem comunicação prévia, o presente Termo de Uso, mantendo sempre a versão mais atualizada no Portal R7.

1.5. Entretanto, cabe ao Usuário, a leitura do respectivo Termo de Uso e dos Termos Específicos, toda vez que utilizar e/ou acessar o Portal e/ou os Serviços do R7, sendo que estes Termos podem sofrer alterações, a qualquer tempo.

1.6. Desta forma, fica estabelecido que não é permitido o acesso e/ou a utilização dos Serviços do Portal R7 por parte do Usuário, caso o mesmo não aceite plenamente, sem qualquer reserva, todas as disposições deste Termo de Uso. Nesta hipótese, o Usuário deverá imediatamente cessar o acesso e/ou a utilização dos Serviços oferecidos pelo Portal R7.

2. Acesso e Utilização dos Serviços

2.1. O R7 oferece seus Serviços aos Usuários de forma gratuita, salvo em alguns Serviços oferecidos pelo mesmo e/ou por terceiros que poderão ser cobrados em conformidade com o disposto nos Termos Específicos.

2.2. Inicialmente, para a utilização dos Serviços fornecidos através do Portal R7 não se requer a inscrição e/ou registro do Usuário (considerados “Serviços Abertos”), como por exemplo a participação do Usuário na votação e/o interatividade dos programas de televisão da RECORD (tais como A Fazenda, Power Couple, entre outros). Porém, o R7 poderá a qualquer momento também oferecer alguns Serviços onde se requer ao Usuário, a condição de inscrição e/ou registro para o seu uso (considerados “Serviços Fechados”)

2.3. Para acessar os Serviços Fechados, o Usuário, no momento do preenchimento dos formulários de inscrição e/ou registro, deverá fornecer informações como parte do processo. O Usuário declara que estas informações prestadas são verdadeiras e corretas, sendo de sua responsabilidade manter toda informação atualizada no Portal R7. Pelo contrário, o Usuário responderá pelas falsas ou incorretas declarações fornecidas que vierem a causar dano ou prejuízo ao R7 ou a terceiros.

2.4. Caso o Usuário seja um menor de idade, para acessar e/ou utilizar os Serviços, o mesmo deverá obter autorização de seus pais, tutores ou representante legal, a fim de permitir seu acesso e/ou utilização aos Serviços do Portal R7, tornando-se plenamente responsáveis quanto a todos os atos praticados pelo menor, assim como quanto aos conteúdos e serviços acessados e/ou utilizados pelo menor.

2.5. O Usuário concorda e se compromete a utilizar os Serviços corretamente, somente para os fins permitidos, em conformidade com o disposto neste Termo de Uso, nos Termos Específicos de determinados Serviços, nos demais avisos e instruções elaborados pelo R7, nas legislações aplicáveis, assim como concorda e se compromete a qualquer título:

- não acessar, nem sequer tentar acessar, qualquer Serviço ou ambiente por qualquer meio que não seja através da interface disponibilizada pelo Portal R7, inclusive por meios automatizados, salvo se especialmente autorizado por força de contrato assinado com o R7;

- não participar de nenhum processo ou atividade que interfira ou interrompa o funcionamento dos Serviços, Servidores e ainda de redes conectadas aos Serviços do Portal R7;

- não reproduzir, duplicar, copiar, vender, comercializar ou revender os Serviços do Portal R7 a qualquer título, salvo se especialmente autorizado por força de contrato assinado com o R7;

2.6. O Usuário concorda que é o único responsável por qualquer descumprimento de suas obrigações no que diz respeito aos Termos e por todo exposto acima, reconhecendo que o R7 não tem qualquer responsabilidade perante a ele ou a terceiros, respondendo o Usuário por todas as consequências, tais como perda, dano ou prejuízo que o R7 e/ou terceiro possa vir sofrer, resultantes do não cumprimento desses deveres.

3. Privacidade e Proteção de Dados dos Usuários

3.1. As atividades de tratamento de informações pessoais que identifiquem os Usuários estão sujeitas ao Aviso de Privacidade do Portal R7 .

3.2. O R7 respeita o caráter confidencial dos dados, a identidade pessoal de seus Usuários, a privacidade, a proteção de dados pessoais e o sigilo das comunicações privadas daqueles que se relacionam conosco.

Consulte o Aviso de Privacidade do Portal R7 para entender nosso comprometimento com a proteção de seus dados pessoais e respeito à sua privacidade, disponível em https://www.r7.com/termos/aviso-de-privacidade-04112025/ nos termos da legislação aplicável.

4. Direitos de Propriedade Intelectual

4.1. As marcas, nomes comerciais ou sinais distintivos de qualquer espécie que estão veiculadas no Portal R7 pela Rádio e Televisão Record S/A (RECORD) e por seus parceiros, são de única e exclusiva titularidade destes. O simples acesso/consulta ao Portal R7, bem como o uso de seus Serviços, não concede ao Usuário nenhuma cessão, licenciamento, autorização ou ainda qualquer outro direito de uso de qualquer marca.

4.2. Todos os direitos de reprodução e representação são reservados ao R7, bem como às Agências de Notícias e Banco de Imagens quando o conteúdo advir destas. Todas as informações reproduzidas neste site são protegidas por direitos de autor e propriedade intelectual detidos pelo R7 ou pelas Agências de Notícias e Banco de Imagens quando o conteúdo advir destas. Portanto, nenhuma destas informações poderá ser reproduzida, modificada, armazenada, difundida, traduzida, explorada comercialmente ou reutilizada total ou parcialmente sem a autorização prévia e por escrito do R7 ou das Agências de Notícias e Banco de Imagens quando o conteúdo advir destas.

5. Exclusão de Garantias e Exclusividade

5.1. O Usuário concorda expressamente que a utilização e/ou acesso aos Serviços do Portal R7 é por sua integra e total conta e risco, compreendendo que os Serviços são disponibilizados na forma que se encontram e de acordo com a disponibilidade, sendo que o R7 não garante que o uso dos Serviços atenderá aos requisitos do Usuário.

5.2. Continuidade dos Serviços - Por questões estritamente técnicas e operacionais, o R7 não pode garantir a disponibilidade e continuidade ininterruptas do funcionamento do Portal R7 e de seus Serviços. Na oportunidade, o R7 poderá advertir antecipadamente quanto as interrupções do funcionamento do Portal e de seus Serviços, mas não poderá garantir que o uso do Portal e de seus Serviços serão ininterruptos, pontuais, seguros e isento de erros, bem como que quaisquer defeitos existentes no Serviço ou no Portal serão corrigidos imediatamente. O R7 ressalta, contudo, que busca pelo melhor funcionamento de seu Portal e seus Serviços, bem como procura proporcionar a seus Usuários e clientes a melhor experiência.

5.3. Infalibilidade - Por mais que o R7 zele pela disponibilidade e funcionamento de seus sistemas e serviços, pode ocorrer alguma falha. Desta forma, o R7 se exime de toda e qualquer responsabilidade por eventuais perdas, danos, e prejuízos de qualquer natureza decorrentes da falta de disponibilidade e continuidade do funcionamento do Portal e de seus Serviços, bem como a utilidade que os Usuários possam ter atribuído a qualquer título ao Portal R7 e aos seus Serviços.

5.4. Segurança – O R7 aplica as medidas cabíveis para a proteção de todos os seus sistemas, serviços e seu Portal. Ainda assim, não é possível garantir integralmente a segurança de nenhum sistema. Além disso, alguns serviços podem ser prestados por terceiros. Desta forma o R7 se exime de toda e qualquer responsabilidade por eventuais perdas, danos e prejuízos de qualquer natureza decorrentes destes eventos. Qualquer arquivo e/ou documento eletrônico baixado é obtido pelo próprio critério do Usuário, por sua conta e risco, sendo o único responsável por qualquer dano ao sistema informático ou pela perda de dados por conta da descarga.

5.5. Conteúdos - O R7 não garante a legalidade, confiabilidade, precisão e utilidade dos Conteúdos, assim como de serviços prestados por terceiros através do Portal. Desta forma o R7 se exime de toda e qualquer responsabilidade por eventuais perdas, danos e prejuízos de qualquer natureza decorrentes do:

- descumprimento das legislações aplicáveis, da moral e dos bons costumes, como consequência da transmissão, difusão, armazenamento, disponibilização, recepção, obtenção ou acesso aos conteúdos e dados dos usuários; - da infração aos direitos de propriedade intelectual e industrial, segredos empresariais, compromissos contratuais de qualquer tipo, direitos à honra, à intimidade pessoal e familiar, à imagem das pessoas, privacidade e a proteção de dados pessoais, direitos de propriedade e de toda e qualquer natureza pertencentes a um terceiro por consequência da transmissão, difusão, armazenamento, disponibilização, recepção, obtenção ou acesso aos conteúdos; - da falta de veracidade, precisão, exatidão, pertinência e/ou atualidade dos conteúdos; - da inadequação para qual seja o propósito, ou da frustração, das expectativas geradas pelos conteúdos; - do descumprimento, atraso no cumprimento, cumprimento defeituoso ou finalização por qualquer motivo das obrigações contraídas por terceiros e contratos realizados com terceiros através de ou com base no acesso aos conteúdos; - dos vícios e defeitos de todo tipo existentes nos serviços prestados por terceiros através do Portal.

5.6. O R7 não garante a veracidade, exatidão e atualidade dos conteúdos veiculados no Portal, se eximindo de toda e qualquer responsabilidade por eventuais perdas, danos e prejuízos de qualquer natureza decorrentes ante a falta destas.

5.7. Opiniões e Comentários - O R7, assim como a RECORD, não se responsabilizam pelos comentários, opiniões, informações, depoimentos, mensagens, vídeos, textos, imagens, áudios ou qualquer outro tipo de conteúdo que sejam postados, publicados e disponibilizados através do Portal R7 (em suas páginas web e/ou em blogs), pelos colunistas, blogueiros e/ou Usuários, sendo a responsabilidade civil e criminal atribuída única e exclusivamente ao autor dos comentários, opiniões, informações, ou mensagens. Todo o conteúdo publicado por colunistas, blogueiros e/ou Usuários são de responsabilidade exclusiva dos mesmos e de caráter completamente independente, sendo que toda e qualquer tipo de opinião, ideal e/ou posição expressados não refletem necessariamente o ponto de vista e a posição do Portal R7 e/ou da RECORD. Estes conteúdos não são conferidos, revisados, ou de qualquer forma endossados pelo R7 e/ou pela RECORD. O R7 se reserva o direito de armazenar as informações destes autores e/ou Usuários, a fim de viabilizar sua identificação. Tais mensagens, comentários e publicações podem ainda ser removidos pelo R7, caso o R7 entenda ser contrário a moral e bons costumes, às normas legais em vigor ou caso haja ordem judicial específica nesse sentido, conforme o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014 (“Marco Civil da Internet”).

5.8. O R7 não se responsabiliza pelos serviços prestados por terceiros através do Portal, assim, qualquer informação pessoal concedida a estes, bem como qualquer pedido de informação baseada na Lei que trata de proteção de dados deverá ser dirigida diretamente aos terceiros, não possuindo o R7 qualquer ingerência sobre estes, tampouco responsabilidade pelos atos praticados, pois são pessoas jurídicas distintas, não possuindo, o R7, as informações eventualmente captadas, tratadas e requeridas aos usuários.

5.9. O R7 coloca à disposição dos Usuários “links”, “banners”, botões e ferramentas de busca que permitem ao Usuário ter acesso a páginas de Internet pertencente a terceiros (doravante, “Páginas Externas”), para facilitar a busca das informações ao Usuário.

5.10. Ferramenta de Busca - Os resultados da ferramenta de busca são proporcionados diretamente por terceiros e são consequência do funcionamento automático de mecanismos técnicos que estão sob o controle desses terceiros, razão pela qual o R7 não pode controlar tais resultados. Por este motivo, e mesmo não sendo de sua responsabilidade, o R7 alerta que não tem ingerência ou responsabilidade por tais resultados.

5.11. Páginas Externas - O R7 não controla as Páginas Externas, logo não garante, assim como não assume qualquer tipo de responsabilidade por eventuais perdas, danos e prejuízos de qualquer natureza decorrentes: (i) do funcionamento, disponibilidade, acessibilidade ou continuidade destas páginas; (ii) da manutenção dos serviços, informação, dados, arquivos, produtos e qualquer tipo de material existente nas páginas externas; (iii) da prestação ou transmissão dos serviços, informação, dados, arquivos, produtos e qualquer tipo de material existente nos sites linkados; (iv) da qualidade, legalidade, confiabilidade e utilidade dos Serviços, informação, dados, arquivos, produtos, e qualquer tipo de material existente nas Páginas Externas.

5.12. Youtube API – O R7 utiliza o YouTube Data API para otimizar a disponibilização de vídeos em suas plataformas digitais (Portal R7 e aplicativos mobile) e para gerenciar funcionalidades atrelados a estes Conteúdos. Ao usar nossas plataformas, você concorda com os Termos de Serviço do YouTube, disponível para acesso aqui: (https://www.youtube.com/t/terms)

5.13. Controle de Uso - O R7 não realiza controle de acesso e de utilização dos Usuários no Portal, aos Serviços e aos Conteúdos, logo o R7 não pode garantir que os Usuários utilizem o Portal, os Serviços e os Conteúdos em conformidade com as legislações aplicáveis, com este Termo de Uso e nos respectivos Termos Específicos, com a moral e os bons costumes, nem que o façam de forma cuidadosa e prudente. O R7 não tem a obrigação de verificar a identidade dos Usuários, nem a veracidade, vigência, exaustividade e/ou autenticidade dos dados que os Usuários proporcionam sobre si mesmos a outros Usuários. Desta forma, o R7 se exime de toda e qualquer responsabilidade por eventuais perdas, danos e prejuízos de qualquer natureza decorrentes ante a estas hipóteses.

5.14. Dados Pessoais - O Usuário, para acessar e/ou utilizar alguns Serviços do Portal R7, deverá fornecer previamente ao R7 dados pessoais que serão tratados por meios automatizados, em consonância com a legislação aplicável, conforme com o disposto no Aviso de Privacidade do Portal R7.

5.15. Segurança - O R7 adota medidas de segurança para a proteção de dados pessoais conforme a legislação e as boas práticas do mercado. Ainda assim, o Usuário deve ter consciência de que as medidas de segurança não são infalíveis, devendo tomar também certos cuidados, como usar senhas seguras, mantê-las em segurança, não entregar a sua senha a terceiros, não clicar em links ou anúncios suspeitos e fazer uso de antivírus.

5.16. “Cookies” - O R7 pode utilizar “cookies” quando um Usuário tem acesso às páginas e páginas web do Portal. Os “cookies” podem ser utilizados nas páginas web do Portal, associando-se com o navegador de um computador, de forma a não proporcionar referências que permitam informar o nome e sobrenomes do Usuário. Em razão dos “cookies”, é possível que o R7 reconheça os Usuários que tenham se registrado em um acesso anterior das páginas web do Portal, o que permite que não tenham que se registrar a cada nova visita. Importante ressaltar que o Usuário tem a possibilidade e completa liberalidade de configurar seu navegador para ser avisado, na tela do computador, sobre a recepção dos “cookies” e/ou ainda para impedir a sua instalação no disco rígido. As informações pertinentes a esta configuração estão disponíveis nos manuais e instruções do próprio navegador. Para acessar e/ou utilizar o Portal R7, não é necessário que o Usuário permita a recepção de “cookies” enviados pelo R7. Ocorre que, em tal hipótese, será necessário que o Usuário se registre a cada vez que acessar um Serviço que requeira previamente um registro. Os “cookies” que são utilizados nas páginas web do Portal R7 podem ser instalados pelo R7, os quais são originados dos distintos servidores operados por este ou ainda por servidores de terceiros prestadores de serviço.

6. Promoções

6.1. O R7 faz eventualmente promoções e/ou ativações através de seus canais. Em alguns casos essas ações são feitas em parceria com terceiros. Com o seu cadastro, você poderá participar dessas ações e concorrer aos prêmios oferecidos pelo Portal.

6.2. Leia atentamente o regulamento e os Termos Específicos. É ali que você encontra todas as informações e regras da promoção e/ou ativação. Ao participar das promoções, entendemos que você aceitou o regulamento e concorda com as regras estabelecidas pela equipe do R7.

6.3. Nas promoções realizadas em parceria com terceiros, algumas informações suas poderão ser compartilhadas com o parceiro, em conformidade com o Aviso de Privacidade do Portal R7.

6.4. Atenção! Os vencedores serão localizados por meio de seus cadastros mantidos no Portal R7. Mantenha as suas informações sempre atualizadas.

6.5. AVISO - “O Portal R7 não entra em contato com os ganhadores de qualquer promoção através de mensagem de texto, por aplicativos de mensagens instantânea (tais como WhatsApp, Telegram, etc.), e não autoriza qualquer pessoa e/ou representante a telefonar para seus usuários e/ou público em geral, exigindo a compra de algum produto em troca, transferência de qualquer valor, ou ainda solicitando quaisquer códigos de segurança de cartões e/ou de cupons de recarga vendidos nos pontos comerciais. CUIDADO COM AS FRAUDES! Jamais forneça seus dados pessoais nestes casos. Todas as campanhas promocionais e/ou concursos do Portal R7 são divulgados apenas por meio das páginas sob o domínio www.r7.com”.

7. Suspensão e Cessação dos Serviços

7.1. Se reserva o direito ao R7 de recusar ou retirar o acesso ao Portal e/ou aos Serviços, a qualquer momento, sem a necessidade de comunicação prévia, por sua própria iniciativa ou ainda por exigência de um terceiro, daquele Usuário que descumprir o presente Termo de Uso.

7.2. Prazo - A duração da prestação de serviços do Portal R7 é indefinida. No entanto, o R7 se reserva o direito a dar por finalizado, interromper ou suspender de forma unilateral e a qualquer momento, sendo desnecessária a comunicação prévia, a prestação de serviço de Portal e/ou qualquer dos Serviços oferecidos nele.

8. Lei Aplicável

8.1. O presente Termo de Uso é regido única e exclusivamente pelas leis da República Federativa do Brasil e qualquer discussão judicial que surja tendo por base sua interpretação ou aplicação deverá ser julgada por tribunais brasileiros, estando desde logo eleito o foro da cidade de São Paulo, Estado da São Paulo, por mais privilegiado que outro seja ou possa vir a ser.

Versão Anterior: