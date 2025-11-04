CONTEÚDO

AVISO DE PRIVACIDADE

A RECORD deseja manter uma relação de confiança e transparência junto a todos os Usuários de seus serviços, em especial seu Portal R7 e serviços decorrentes deste.

Em razão disso, elaboramos este documento para ajudar você a entender quais informações são coletadas, por qual motivo as coletamos, se as compartilhamos e com quem. Além disso, informamos os seus direitos relativos a essas informações e como exercê-los junto à RECORD.

Para nós, é prioridade zelar pela privacidade e segurança dos seus dados pessoais. Qualquer informação que você nos forneça será tratada de acordo com os limites aqui estabelecidos.

Em caso de dúvidas relacionadas a proteção de seus dados pessoais, disponibilizamos um canal de contato apropriado ao final deste aviso. Por favor, não hesite em nos contatar.

1. QUAIS DADOS PESSOAIS SEUS NÓS COLETAMOS?

Com o propósito de realçar a sua privacidade, entendemos que todo e qualquer tratamento de dados pessoais deve ser limitado ao mínimo necessário, pertinente, proporcional e não excessivo para viabilizar a finalidade pretendida. Por isso, os dados pessoais que coletamos a seu respeito variarão conforme a relação que você opte por estabelecer conosco, direta ou indiretamente, isto é, de cliente, fornecedor, prestador de serviço, visitante, parceiro, dentre outras, e conforme a forma que você usa o Portal R7.

Abaixo, agrupados em categorias, apresentamos os principais dados pessoais tratados:

Informações de identificação, como o seu nome, nome artístico, data de nascimento, nacionalidade, RG, CPF, CNPJ, razão social, nº de passaporte, gênero, profissão, cargo, dentre outros;

Informações que nos auxiliem a contatá-lo, como endereço residencial, CEP, telefone fixo ou celular e e-mail;

Informações financeiras, como conta corrente e agência bancária, dados do cartão de crédito, e histórico de pagamentos;

Informações comportamentais, garantir uma melhoria em nossos serviços e processos, tais como hábitos de consumo, preferências de entretenimento, gostos musicais, tendências de compra, histórico de utilização do sistema e navegação, dados relativos à cookies ;

; Atributos associados aos seus dispositivos eletrônicos, como provedor de acesso, sistema operacional, navegador (tipo, versão, opções habilitadas e plug-ins instalados), configurações de vídeo (tamanho/resolução e quantidade de cores), data e hora do acesso e páginas vistas;

Informações provenientes de terceiros, como quando você faz login em nossa plataforma utilizando um ID de rede social, bem como informações oriundas de Bureaus de créditos, que apresentam dados cadastrais, comportamentais e financeiros.

2. COMO COLETAMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS?

As informações que tratamos a seu respeito podem ter nos sido fornecidas diretamente por você, por terceiros, ou mesmo coletadas de forma automática por meio de canais, plataformas e aplicativos (ex: Portal R7 e RecordPlus).

2.1 Fornecidas Diretamente por Você

Desde o início da sua interação conosco, você voluntariamente nos disponibiliza informações a seu respeito, por exemplo, quando se cadastra em nosso site, envia uma mensagem pelo “Fale com o R7”, participa das votações dos Programas e Reality Shows oferecidos pela RECORD (ex: A Fazenda, Power Couple), nos contata por meio das redes sociais LinkedIn, Skype, Twitter, Youtube, Facebook e Instagram ou através dos próprios canais disponibilizados em nossas plataformas e aplicativos (ex: Portal R7 e RecordPlus), quando do acesso para conhecimento de alguns dos produtos e serviços ofertados pela RECORD.

2.2 Obtidas de Terceiros

Em casos específicos, nós também poderemos receber alguns Dados Pessoais seus através de Terceiros. Por exemplo, informações disponibilizadas por contratantes da RECORD, como por exemplo Empresas de Serviços Online e Software, Prestadores de Serviços, Fornecedores, Parceiros Comerciais, ou, ainda, em decorrência da ocorrência de serviços creditícios, provenientes, por exemplo, de Bureaus de Crédito. Como já mencionado, os dados também podem ser obtidos por meio de terceiros se você usar sua conta em outra rede social ou site para logar/se identificar no Portal R7. Nesse caso, as informações coletadas serão as disponíveis nessa plataforma de acordo com o grau de privacidade configurado nestas.

2.3 Automaticamente

Em algumas situações, também poderemos coletar dados pessoais automaticamente dos dispositivos que você utiliza para acessar os nossos websites, plataformas e aplicativos. Essas informações nos auxiliam a conhecer melhor o público que o utiliza. Assim, a RECORD pode entender melhor seus gostos e personalizar o seu acesso ao Portal R7, inclusive para o direcionamento de publicidade. Isso é importante para que possamos aperfeiçoá-lo cada vez mais e adequá-lo ao maior público possível. Alguns desses dados podem ser coletados por meio de cookies, web beacons ou tecnologias similares, conforme explicaremos em tópico próprio abaixo.

2.4 Disponíveis Publicamente

Por fim, há a possibilidade de coletarmos informações suas que se encontrem disponibilizadas publicamente, incluindo, mas não se limitando a, mídias sociais (como, LinkedIn, Facebook, Skype etc.) e bases de dados de órgãos públicos (por exemplo, Receita Federal).

3. COMO UTILIZAMOS AS SUAS INFORMAÇÕES?

Os Dados Pessoais que a RECORD coleta sobre você são utilizados para os seguintes propósitos:

3.1 Atender a finalidade para a qual o dado foi fornecido

Tratamos seus dados pessoais para viabilizar a finalidade para a qual você os forneceu à RECORD ou para outras finalidades compatíveis a estas e informadas a você no momento da coleta de seus dados. Por exemplo, quando você se cadastra em nosso Portal, quando envia uma mensagem por meio do canal “Fale com o R7”, participa das votações dos Programas e Reality Shows oferecidos pela Emissora (ex: A Fazenda, Power Couple), quando se cadastra em alguma promoção, participa de alguma pesquisa, quando do recebimento de seu currículo e informações por meio do canal “Trabalhe Conosco” ou site https://recordtv.gupy.io, para a participação em nossos processos de seleção de novos colaboradores.

3.2 Cumprirmos com nossas obrigações legais ou regulatórias

Seus dados pessoais poderão ser utilizados para o atendimento das nossas obrigações dispostas em lei, regulações de órgãos governamentais, autoridades fiscais, Poder Judiciário e/ou outra autoridade competente. Este tratamento poderá incluir seus dados de qualificação completos, documentos pessoais, informações bancárias e dados sensíveis.

3.3 Permitir o exercício regular de nossos direitos

Mesmo após o término da sua relação conosco, nós poderemos tratar alguns de seus Dados Pessoais para exercer nossos direitos garantidos em lei, inclusive como prova em processos judiciais, administrativos ou arbitrais.

3.4 Viabilizar atividades necessárias ou de apoio à nossa Emissora

Com base no nosso legítimo interesse, também poderemos tratar os seus dados pessoais para viabilizar as atividades de comunicação e marketing, melhorias de nossos produtos e serviços e relacionamento com nossos clientes e parceiros, sempre observando os limites da sua expectativa e nunca em prejuízo de seus interesses, direitos ou liberdades fundamentais.

Por exemplo, poderemos utilizar os seus Dados Pessoais para:

• analisar, administrar, aprimorar a sua experiência como Usuário e personalizar os produtos e serviços, com o objetivo de entregar conteúdos relevantes aos Usuários;

• definir perfis de Usuários e compreender melhor o seu comportamento como Usuário, para direcionar conteúdo e publicidade relevantes levando em consideração o seu perfil;

• melhorar e otimizar nossos esforços de marketing e de comunicação (através de e-mail, notificação push, newsletters, mensagens de texto, e canais de mensagens online) visando um contato efetivo entre o R7 e o Usuário, ficando garantida a possibilidade de você optar por não mais receber mensagens publicitárias;

• gerir sua conta quando cabível;

• acompanhar o seu tráfego e interesse;

• fornecer um atendimento mais eficaz ao Usuário;

• analisar o desempenho do Portal R7 e torná-lo mais fácil de usar;

• enviar determinadas comunicações obrigatórias (tais como cobranças, informações sobre questões de serviços técnico e anúncios de segurança, conforme aplicável).

• realizar atividades de pesquisa, análise e inovação relacionadas à performance e aprimoramento dos nossos serviços e produtos, ou de nossos parceiros, anunciantes;

• monitorar e mensurar atividades, usabilidade, interações, tendências, audiência dos produtos e serviços, utilizando na inteligência de negócios, análise de negócios e em aprendizado de máquina;

• Disponibilizar vídeos em nossas plataformas digitais (Portal R7 e aplicativos mobile) e gerir funcionalidades de interação em vídeos, tais como comentários, mecanismos de busca e criação de playlists personalizadas por você, por meio da ferramenta Youtube Data API (Para mais informações sobre como o YouTube utiliza seus dados, acesse: https://policies.google.com/privacy).

• outros projetos dentro da estrutura da RECORD e o oferecimento de produtos e serviços desenvolvidos pela RECORD (ex: canais, plataformas, aplicativos, Portal R7 e RecordPlus);

• evolução no futuro para demais atividades desenvolvidas pela RECORD.

3.5 Executar um contrato que você tenha celebrado conosco, ou realizar diligências pré-contratuais

Utilizamos seus Dados Pessoais para a realização do seu cadastro enquanto contratante dos nossos serviços e produtos.

3.6. Evitar Fraudes e Zelar pela sua Segurança

Poderemos tratar os seus dados pessoais para zelar pela sua segurança (e de terceiros e visitantes) e para evitar fraudes de identificação, em especial durante o seu acesso aos nossos canais, websites e plataformas, sistemas internos, bem como na hipótese de ingresso ou visita às nossas dependências.

3.7 Publicidade

Por fim, poderemos utilizar os seus dados pessoais para criar segmentações de públicos-alvo e, assim, promover de forma mais adequada conteúdos atualizados de campanhas de marketing publicitário da RECORD (ex: envio de comunicações comerciais para as agências de publicidade e anunciantes). Nesta hipótese, a opção de exclusão de cadastro da nossa base estará sempre disponível ao final de cada comunicação que encaminharmos, sendo facultado a possibilidade de escolha em relação ao recebimento de informações como ofertas e novidades sobre as últimas tendências da RECORD. Eventuais informações relacionadas às promoções das quais você participar ou outras informações de caráter técnico ou financeiro (quando couber) poderão ser enviadas a você via e-mail, para sua segurança, enquanto você mantiver um vínculo com a RECORD.

Também poderemos utilizar seus dados de navegação e seu histórico de interações com nossos canais digitais (Portal R7, aplicativos mobile e de TV) para segmentação de perfil e direcionamento de publicidade personalizada. Caso você não queira que a RECORD trate os seus dados para esta finalidade, poderá se opor ao tratamento a qualquer momento, por meio de mecanismo de opt-out disponibilizado nos canais digitais.

4. O QUE SÃO COOKIES E COMO OS UTILIZAMOS?

Cookies são arquivos de texto que podem ser armazenadas em seus dispositivos eletrônicos quando você visita o(s) nosso(s) website(s) e plataformas. A RECORD se utiliza desta ferramenta para diferentes finalidades, como gerar estatísticas de acesso, aprimorar a sua experiência em nossas interfaces/domínios, dentre outras.

Agregados em grupos, abaixo listamos todas estas finalidades:

Destacamos que os cookies necessários são essenciais para o normal funcionamento do nosso website, sendo que a oposição à utilização desta ferramenta poderá implicar na inutilização de sua experiência ou na suspensão de seu acesso.

5. COM QUEM COMPARTILHAMOS OS SEUS DADOS?

É possível que a RECORD realize o uso compartilhado de seus dados pessoais, caso em que estará restrito ao mínimo adequado e necessário para o cumprimento de alguma das finalidades específicas e previamente informadas a você.

Por exemplo, poderemos compartilhar seus dados pessoais para viabilizar a atuação de canais de comunicação e de marketing, como anunciantes para melhorias na abordagem dos serviços e produtos em relação aos nossos clientes, bem como para o fornecimento de infraestrutura, softwares e serviços de TI, processamento de pagamento, atendimento ao cliente, personalização e/ou otimização do serviço.

Também poderá haver compartilhamento quando a RECORD oferece produtos, programas e/ou promoções em conjunto com parceiros e quando for necessário o compartilhamento entre empresas controladas ou coligadas.

Quando realizamos o compartilhamento de seus dados pessoais com parceiros, nós utilizamos de instrumentos contratuais para assegurar que qualquer terceiro que os receba garanta a eles a proteção adequada, inclusive nos casos de transferência internacional de dados.

6. COMO PROTEGEM OS OS SEUS DADOS PESSOAIS?

Temos políticas e protocolos internos que determinam como os dados pessoais devem ser tratados pela RECORD. Essas normas têm como objetivo garantir o tratamento adequado e lícito dos Dados Pessoais que detemos, inclusive dos seus.

Além dessas medidas organizacionais e de governança, adotamos inúmeras outras de natureza técnica que garantem ainda maior segurança aos seus dados pessoais. Como exemplo de algumas medidas que tomamos, estão:

controle estrito do tratamento de dados pessoais, incluindo limitação de acesso, e acesso protegido por senha; a existência de um Programa de Segurança da Informação; a realização de segregação de acesso a dados pessoais; orientações para proteção de senhas; acesso a serviços, exclusivamente, por redes seguras.

7. COMO VOCÊ PODE EXERCER OS SEUS DIREITOS?

Qualquer que seja a relação que você opte por estabelecer com a RECORD, você tem assegurado todos os direitos legais relativos aos seus Dados Pessoais, incluindo, mas não se limitando a:

a. saber se tratamos algum dado pessoal seu;

b. saber quais dados pessoais seus são tratados por nós;

c. corrigir dados incompletos, inexatos ou desatualizados, pelos meios exigidos pela regulamentação específica, quando necessário;

d. solicitar a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou que, porventura, tenham sido tratados em desconformidade com a lei;

e. solicitar a portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto;

f. solicitar a eliminação dos dados tratados com ou sem o seu consentimento;

g. obter informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais compartilhamos os seus dados; e

h. quando a atividade de tratamento necessitar do seu consentimento, você pode se negar a consentir. Nesse caso, lhe informaremos sobre as consequências da não realização de tal atividade. Caso você consinta, a qualquer momento você poderá revogá-lo.

Você tem, ainda, direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses.

Para acessar, obter uma cópia, corrigir, atualizar e/ou completar os seus dados pessoais, bem como exercer quaisquer outros direitos, você deve enviar um e-mail para o(a) nosso(a) Encarregado(a) pelo Tratamento de Dados Pessoais:

Opice Blum, Bruno Advogados Associados

Henrique Fabretti

Em circunstâncias específicas, é possível que a sua requisição não seja atendida. Nestes casos, nós explicaremos os motivos que justificaram o não atendimento.

Requisições que envolvam dados pessoais e/ou documentos de outros titulares não serão atendidas, exceto mediante procuração, poder parental ou outra hipótese que autorize o exercício do direito de outro titular por você.

8. ATUALIZAÇÃO DESTE AVISO DE PRIVACIDADE

Este Aviso de Privacidade poderá ser alterado a qualquer momento, para garantir o nosso compromisso de transparência com você. O Portal R7 conterá sempre a versão mais atualizada do Aviso de Privacidade. Por favor, verifique esta página periodicamente para saber sobre possíveis mudanças.

9. ESCLARECIMENTOS OU DÚVIDAS

Caso você tenha qualquer dúvida, entre em contato através do endereço de e-mail privacidade@recordtv.com.br e contate nosso(o) Encarregado(a) pelo Tratamento de dados pessoais:

Opice Blum, Bruno Advogados Associados

Henrique Fabretti

Versão Anterior: