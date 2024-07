Brasil ultrapassa EUA e se torna maior exportador de algodão do mundo

Aclr |Do canal Record News no YouTube

O Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior exportador mundial de algodão com a safra 2023/2024. O anúncio foi feito durante a 75ª reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e seus Derivados, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Para nos aprofundarmos no assunto, conversamos com o presidente da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, Miguel Faus.

