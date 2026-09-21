‘Primavera’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda-feira (21) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Folha Vitória

“Primavera” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda-feira (21). A nova estação começa oficialmente nesta terça-feira (22), data do equinócio de setembro, que ocorre às 21h05 no horário de Brasília, segundo o Observatório Nacional.

A troca de estação é definida pela posição da Terra em relação ao Sol, e não por fatores como o nascer do sol ou a temperatura do dia. As buscas também têm sido impulsionadas por previsões meteorológicas para os próximos meses, que apontam a influência de um El Niño forte nas condições climáticas do país.

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O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 06h05 desta segunda-feira (21). Confira: