‘Clima’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça-feira (22) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Pedestres se protegem da chuva no Centro de São Paulo Renato S. Cerqueira/Ato Press/Estadão Conteúdo - 31.08.2026

“Clima” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça-feira (22). As buscas têm relação com a chegada da primavera de 2026, que começa oficialmente nesta terça-feira, às 21h05 (horário de Brasília), marcada pelo equinócio de setembro — fenômeno astronômico em que o Sol cruza o equador celeste e o planeta tem cerca de 12 horas de luz solar e 12 horas de escuridão.

Segundo meteorologistas, a nova estação deve trazer o enfraquecimento gradual da seca típica do outono e do inverno nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Centro-Norte, com aumento das chuvas a partir de outubro, além de pancadas localizadas, períodos de calor intenso e baixa umidade à tarde — a recomendação é manter a hidratação, usar protetor solar e evitar exposição ao sol entre 10h e 16h.

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O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 07h10 desta terça-feira (22). Confira: