‘Clima’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça-feira (22)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Clima” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça-feira (22). As buscas têm relação com a chegada da primavera de 2026, que começa oficialmente nesta terça-feira, às 21h05 (horário de Brasília), marcada pelo equinócio de setembro — fenômeno astronômico em que o Sol cruza o equador celeste e o planeta tem cerca de 12 horas de luz solar e 12 horas de escuridão.
Segundo meteorologistas, a nova estação deve trazer o enfraquecimento gradual da seca típica do outono e do inverno nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Centro-Norte, com aumento das chuvas a partir de outubro, além de pancadas localizadas, períodos de calor intenso e baixa umidade à tarde — a recomendação é manter a hidratação, usar protetor solar e evitar exposição ao sol entre 10h e 16h.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 07h10 desta terça-feira (22). Confira: