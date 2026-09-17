Adtech & Branding 2026 une marcas e agências com a Creator Global Week em evento para intensificar o mercado brasileiro Evento no Teatro Santander, em São Paulo, juntou mais de 120 palestrantes para compartilhar ideias e cases de sucesso

IAB Acervo Pessoal/João Acrísio

O AdTech & Branding 2026 reuniu marcas, agências e profissionais do mercado de comunicação no Teatro Santander, em São Paulo, em uma programação voltada à troca de experiências, tendências e estratégias para o setor. Integrado à Creator Global Week, o evento contou com mais de 120 palestrantes e colocou em discussão diferentes caminhos para fortalecer a publicidade e o ecossistema de creators no Brasil.

Ao longo da programação, especialistas e representantes de empresas compartilharam ideias e cases de sucesso que mostram como o mercado vem se adaptando às novas formas de consumo de conteúdo.

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Entre os temas discutidos estiveram a relação entre marcas e criadores, o potencial das plataformas digitais e as possibilidades de conectar conteúdo, audiência e negócios em um cenário cada vez mais multiplataforma.

Durante os dias 15 e 16 de setembro, o Teatro Santander recebeu representantes da RECORD, Google, Nubank, TikTok, entre outros, para debater sobre as mudanças constantes no cenário de branding brasileiro. Assuntos como Inteligência Artificial, Test & Learn e conteúdos multiplataformas estiveram presentes nos debates para identificar pontos de convergência entre os presentes.

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No primeiro dia, logo após a abertura, a RECORD esteve presente com o painel: “A Casa dos Realities: interatividade e conexão com o público para as marcas e celeiro para novos talentos”. O quadro teve participação de Dudu Camargo, campeão da Fazenda e apresentador do Balanço Geral; Paula Morales, diretora do Núcleo de Integração de Marca & Conteúdo; e Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities na Record.

A Record reforçou como sua experiência na produção de realities permite transformar a televisão em um ecossistema que se estende para as plataformas digitais, as redes sociais e as estratégias das marcas.

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Com conteúdos que continuam repercutindo depois da exibição, ações comerciais construídas em parceria com os anunciantes e diferentes desdobramentos para o público, a emissora amplia as possibilidades de conexão entre entretenimento, audiência e publicidade.

Ao longo do dia, outros painelistas estiveram presentes no teatro para dividir seus conhecimentos com o público, como Emilio Rosseto, representante de Measurement Lead do Google, que abordou a cultura de Test & Learn e o seu impacto na mensuração de resultados para uma empresa.

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Outro painel do dia teve a conversa sobre como dados proprietários estão impulsionando awareness, consideração e Brand Lift, e teve a participação de Janaina Reimberg, da Omnicom Media, Paula Paiva, da Unilever, e foi mediado pela Renata Herz, do Mercado Ads. Juntas, as três representantes compartilharam os aprendizados do teste beta exclusivo feito entre Seda e Mercado Livre para ser a primeira marca a comprar inventário do TikTok via Mercado Livre Ads.

Já na quarta (16), o evento contou com a participação de painéis da Netflix, sobre as mudanças no cenário da CTV (Connected TV), no palco do teatro. No palco Rooftop, apresentado pela Adriana Perroni, repórter da Record, O painel “Commerce Media além do core business: Como ecossistemas de serviços viraram plataformas de mídia”, apresentado pelo Google, discutiu como empresas de diferentes setores estão transformando seus próprios ecossistemas de serviços e dados em novas oportunidades de mídia e geração de receita.

O AdTech & Branding 2026 mostrou que a transformação do mercado publicitário passa cada vez mais pela integração entre tecnologia, conteúdo, dados e criatividade.

Ao reunir marcas, agências, plataformas e veículos em torno de diferentes perspectivas, o evento reforçou a importância de compreender as novas jornadas do consumidor e criar estratégias capazes de conectar audiência e negócios em múltiplos ambientes. Nesse cenário, iniciativas como a Creator Global Week ajudam a aproximar os diferentes agentes do setor e a ampliar o debate sobre os caminhos da comunicação no Brasil.