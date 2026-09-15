Além da tela da televisão: Record mostra como os realities expandem o universo das marcas para o digital Evento “Adtech & Branding” feito pela Interactive Advertising Bureau Brasil (IAB) teve a participação de Dudu Camargo, Paula Morales e Rodrigo Carelli para contar os bastidores da Casa dos Realities

Conversa da Record no Adtech&Branding 2026 teve a participação de Dudu Camargo, Paula Morales e Rodrigo Carelli Acervo pessoal/João Acrísio

A RECORD esteve presente nessa terça-feira (15) no evento Adtech & Branding + Global Creators Week 2026 organizado pela Interactive Advertising Bureau Brasil para falar sobre a imersão da Fazenda para além da televisão e como um celeiro de novos talentos. O quadro teve participação de Dudu Camargo, campeão da Fazenda e apresentador do Balanço Geral, Paula Morales, Diretora do Núcleo de Integração de Marca & Conteúdo, e Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities na Record.

Hoje, os realities da Record vivem uma vida fora dos programas televisivos se estendendo para as interações com o público e marca nos meios digitais da emissora, seja por meio de memes, podcasts, cortes, ou vídeos, o público pode viver todas as experiências do reality além do conteúdo apresentado na televisão. Carelli mostra como a origem desses programas permitem que a vida do show se estenda para além daquele quadro televisivo:

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“O reality não foi feito a partir de outro meio. O jornalismo veio do jornal, a novela veio do teatro e do cinema, etc. O reality não. Foi feito para a televisão. Porém, é o tipo de programa de televisão que mais sai da TV, que mais vive fora da TV, através das redes sociais, da internet, de toda a repercussão midiática e digital que tem fora da telinha.”

Uma segunda vida nas redes

Diferente de outros programas televisivos, o reality show, como a Fazenda, permite que as marcas integrem os conteúdos para além da televisão. Com a participação mais expressiva de uma marca do que na dramaturgia, com product placement, a integração de marca e conteúdo na Fazenda permite que o cliente se posicione dentro do programa, seja patrocinando uma ação ou uma prova, o que acaba por render cortes e conteúdos no cenário digital e aumente a vida da participação da marca para além da marca.

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Um dos diferenciais apontados durante o evento foi a capacidade de uma ação de marca continuar repercutindo mesmo depois de sua exibição na televisão. Os momentos protagonizados pelas marcas dentro do reality podem ganhar uma segunda vida nas redes sociais, especialmente quando estão associados a cenas que viralizam, memes ou cortes compartilhados pelo público. A dinâmica amplia o potencial de exposição dos anunciantes, já que a presença da marca deixa de estar limitada ao tempo de exibição da atração e passa a integrar também a conversa gerada espontaneamente pela audiência no ambiente digital.

Com o público podendo acompanhar a vida dos participantes por 24 horas por dia, a quantidade de conteúdos gerados precisa acompanhar o público que assiste o reality para além da televisão. “É importante a gente ver, a gente acompanhar o que está acontecendo nas redes, porque isso dá a medida do sucesso do programa. Dá a medida, inclusive, para os anunciantes, porque os momentos de marca dentro do programa acabam sobrevivendo depois nas redes sociais.”, disse Paula Morales.

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Conteúdo feito a quatro mãos

Evento teve a participação de palestrantes para falar sobre o mercado de branding no Brasil Acervo Pessoal/João Acrísio

A integração entre televisão, plataformas digitais e redes sociais também foi destacada como parte da estratégia da Record para ampliar o alcance das ações comerciais. Durante a conversa, Paula Morales falou um pouco sobre o processo de elaboração entre a marca e a Record. Segundo ela, o reality hoje conta com um grande ecossistema de produção de conteúdo entre TV aberta, RecordPlus, ACLR, Instagram, TikTok, Kwai e outras extensões digitais, o que amplia os horizontes de possibilidades para as marcas.

Cada marca possui suas necessidades e desejos na hora de integrar com o programa e em um reality, como A Fazenda, existem diversas maneiras de encaixar a campanha dentro dos assets do programa. O diretor do núcleo de realities da Record, Carelli, explicou que a construção das ativações acontece em parceria entre a produção, o departamento comercial da emissora e os anunciantes, considerando as necessidades específicas de cada marca. “Cada anunciante tem necessidades diferentes, então a gente faz sempre a quatro mãos”, afirmou.

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Outro ponto destacado foi a influência da audiência na construção dos realities. Embora a produção acompanhe de perto a repercussão nas redes sociais, Rodrigo Carelli explicou que as manifestações do público funcionam como um “farol”, e não como uma regra para a condução do programa. Segundo ele, já houve situações em que reclamações ou pedidos dos espectadores levaram a mudanças em atividades e provas, mas existe um cuidado para que a produção não se torne dependente de cada demanda da audiência. “Se a gente seguir tudo o que pedem, a gente começa a ficar refém também. Mas com certeza é um farol para a gente”, afirmou.

Um celeiro de novos talentos

Campeão da Fazenda 17, Dudu Camargo fala sobre como foi a transformação do reality para se tornar apresentador da Record Acervo Pessoal/João Acrísio

Além do impacto sobre a audiência, a participação em um reality também pode abrir novos caminhos profissionais para os participantes. Rodrigo Carelli destacou que, embora a repercussão fora do programa nem sempre possa ser prevista, as redes sociais ajudam a prolongar a trajetória de quem ganha destaque dentro da atração. Para ele, o que acontece durante o confinamento pode reverberar posteriormente, ampliando as oportunidades dos participantes mesmo após o fim do programa.

Dudu Camargo também ressaltou esse efeito ao falar sobre sua própria experiência. Segundo ele, a participação na Fazenda representou uma oportunidade de mostrar diferentes aspectos de sua personalidade e acabou abrindo portas no âmbito profissional e comercial. “O reality é uma porta para você mostrar o seu talento”, afirmou. Para o participante, a exposição construída durante os meses de programa pode resultar em novas oportunidades, inclusive junto a marcas que passam a enxergar naquele participante um potencial garoto-propaganda.

No AdTech & Branding 2026, a Record reforçou como sua experiência na produção de realities permite transformar a televisão em um ecossistema que se estende para as plataformas digitais, as redes sociais e as estratégias das marcas. Com conteúdos que continuam repercutindo depois da exibição, ações comerciais construídas em parceria com os anunciantes e diferentes desdobramentos para o público, a emissora amplia as possibilidades de conexão entre entretenimento, audiência e publicidade. Assim, mais do que acompanhar as transformações do mercado, a Record mostra, na prática, como seus formatos podem se adaptar a uma audiência cada vez mais multiplataforma.