Veja os melhores momentos de Palmeiras 0x0 São Paulo pelo Paulistão

Neste domingo (16), o São Paulo segurou o Palmeiras em seus domínios e conseguiu sua classificação antecipada para as quartas de final do Paulistão 2025. O empate em 0x0 complicou a vida dos palmeirenses, que agora precisam vencer os dois jogos que restam e torcer por uma combinação de resultados. Confira os melhores momentos da narração do Desimpedidos para a partida!

