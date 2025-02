Veja o que o Palmeiras precisa fazer para se classificar à fase final do Paulistão Aclr|Do R7 21/02/2025 - 22h52 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h02 ) twitter

O Palmeiras venceu de virada o Botafogo de Ribeirão Preto na penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, mantendo vivas as chances de classificação para as quartas de final. A vitória por 3 a 1 aconteceu diante do pior público do ano, refletindo a insatisfação da torcida com a diretoria e a falta de reforços. Para avançar, o time de Abel Ferreira precisa vencer o Mirassol fora de casa e torcer por um empate ou derrota da Ponte Preta contra o Bragantino. A presidente Leila Pereira está sob pressão, já que o Palmeiras pode ficar fora da fase final pela primeira vez em 15 anos.

