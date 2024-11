Veja dicas para fazer uma boa prova do Enem no domingo Aclr|Do canal Record News no YouTube 01/11/2024 - 16h00 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h03 ) twitter

Domingo é dia de Enem, e por isso trazemos dicas para quem vai prestar a prova. Nessa reta final, especialistas recomendam descansar, fazer atividades relaxantes, e dormir bem. Além disso, é necessário ficar atento também com material que precisar levar no dia e com os horários, para evitar correria. Para saber as orientações, convidamos o professor Erik Anderson, especialista em Legislação Educacional e Inspeção Escolar.

