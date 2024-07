Universidade da Califórnia cria centro de pesquisa sobre café

Alto contraste

Uma universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, criou uma divisão que é dedicada, exclusivamente, a estudar o café. A instalação é a primeira do país a focar no que chamaram de "ciência" e "arte" do café. O centro de pesquisa tem mais de 2 mil metros quadrados e conta com tecnologia de ponta. O espaço e os equipamentos são usados para estudar diversas etapas do cultivo do grão, tanto antes quanto depois da colheita. O local ainda tem salas especiais, onde é possível torrar o café e fazer diferentes tipos da bebida. Uma cabine de degustação às cegas também foi construída na universidade. O objetivo é entender como os consumidores respondem a diversos sabores e modos de preparo. No futuro, estudantes e professores esperam que o programa ofereça um diploma em "ciência do café".

