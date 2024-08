TSE assina acordo com plataformas para combater desinformação Aclr|Do canal Record News no YouTube 15/08/2024 - 00h00 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h13 ) ‌



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) firmou um acordo com plataformas digitais para assegurar a transparência e a integridade do processo eleitoral nas próximas eleições municipais de outubro. O acordo entrará em vigor a partir da próxima sexta-feira (16), quando a corrida eleitoral se inicia. Para nos aprofundarmos mais nesse assunto, conversamos com o analista de sistemas Gilmar Lopes, ele é criador do site de checagem E-farsas, que tem parceria com o TSE para ajudar o Tribunal a desmentir notícias falsas que circularam durante o período eleitoral.

