TorresmoFest começa nesta quinta-feira na Grande Florianópolis

O TorresmoFest está de volta e promete agitar a Grande Florianópolis com uma programação recheada de sabor e diversão! Este famoso evento, que já conquistou várias cidades do Brasil, traz o melhor do torresmo em diversas versões, além de atrações culturais e musicais para toda a família. Nossa repórter Daniela Ceccon está ao vivo no local, trazendo todos os detalhes sobre a programação, os deliciosos pratos disponíveis e, claro, a energia contagiante do evento. Prepare-se para uma experiência única e saborosa, ideal para quem ama gastronomia e boa companhia.

