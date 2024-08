Torcedor do Palmeiras flagrado mostrando partes íntimas para rivais é identificado Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/08/2024 - 22h47 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h18 ) ‌



Um torcedor do Palmeiras foi flagrado mostrando suas partes íntimas para a torcida do Botafogo. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (21) no Allianz Parque, onde as duas equipes disputaram uma partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, que terminou com a classificação do Botafogo. Segundo o Departamento de Operações Estratégicas, o homem foi identificado, mas o seu nome ainda não foi divulgado. Para entender um pouco mais sobre esse caso e quais consequências o homem pode sofrer, conversamos com a advogada e fundadora do Instituto Nós Por Elas, Natalie Alves.

