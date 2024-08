Terminam hoje as inscrições para o concurso do BNDES Aclr|Do canal Record News no YouTube 19/08/2024 - 15h45 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h02 ) ‌



Terminam hoje as inscrições para o concurso público do BNDES. Os candidatos vão disputar 150 vagas, com salário inicial de R$ 20.900,00. As provas serão realizadas no dia 13 de outubro, em todas as capitais do país e no Distrito Federal. A taxa de inscrição é de R$ 110,00. As vagas são para áreas como Administração, Análise de Sistemas e Comunicação Social, entre outras.

