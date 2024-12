SORTEIO DOS GRUPOS DO MUNDIAL DE CLUBES AO VIVO - 05/12/2024 Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 05/12/2024 - 17h16 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A FIFA vai realizar o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes nesta quinta-feira dia 05 de dezembro. O Brasil terá quatro representantes; Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Sendo que os três primeiros serão cabeças de chave.

Acompanhe em segunda tela a cobertura e o sorteio com apresentação de Cesar Tavares, comentários de Rodrigo Seraphim e João Miguel Lotufo, na produção e técnica de Christian Rafael. Deixe o like.

#mundial #copamundodeclubes #palmeiras #flamengo #fluminense #botafogo #sorteio #fifa #cupfifa

assistir sorteio ao vivo, ver mundial de clubes ao vivo, imagens do sorteio, palmeiras, flamengo, botafogo, fluminense, assistir o sorteio do super mundial, ver super mundial, como assistir super mundial, assistir online o super mundial, real madrid, super mundial, como ver os brasileiros no super mundial, voz do esporte mundial de clubes, super mundial,

‌



Acesse www.vozdoesporte.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/vozdoesporteoficial/

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@vozdoesporte

Kwai: https://www.kwai.com/@redevozdoesporte

‌



X - https://twitter.com/_vozdoesporte

Curta, compartilhe, comente, siga a Voz do Esporte

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.