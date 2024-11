Segundo dia de Enem registra 30,6% de abstenções; especialista analisa prova Aclr|Do canal Record News no YouTube 11/11/2024 - 15h00 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h16 ) twitter

Começa hoje o prazo para pedir a reaplicação da prova. Quem tem direito de pedir a reaplicação são aqueles estudantes que tiveram algum problema logístico durante a aplicação do exame ou estavam com doenças infectocontagiosas. O prazo para solicitar vai até a próxima sexta-feira. As provas serão nos dias 10 e 11 de dezembro. Para falar sobre isso e também fazer uma análise da prova deste ano, conversamos com o professor Erik Anderson, que é especialista em Legislação Educacional e Inspeção Escolar.

