São Paulo enfrenta Ponte Preta em jogo decisivo para o Palmeiras Aclr|Do R7 19/02/2025 - 14h05 (Atualizado em 20/02/2025 - 01h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta quarta (19), o São Paulo enfrenta a Ponte Preta às 19h30 no Morumbi. São Paulo lidera o grupo C com 16 pontos e já está classificado para a próxima fase; vencer garante a primeira colocação e a vantagem de jogar as quartas de final em casa. A Ponte Preta ainda não perdeu fora de casa.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

TikTok: https://www.tiktok.com/@falabrasil

‌



Threads: https://www.threads.net/@falabrasil

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.