São Paulo empata com o Palmeiras e se classifica, enquanto rival corre riscos Aclr|Do R7 16/02/2025 - 23h53 (Atualizado em 17/02/2025 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo fizeram um jogo muito disputado, mas com poucas chances de gol. A marcação tricolor prevaleceu, e os times não conseguiram tirar o zero do placar. A equipe comandada por Zubeldía garantiu a classificação. Já o time de Abel Ferreira ainda corre o risco de ficar de fora da fase final do Paulistão.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #Paulistão

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.