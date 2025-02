São Paulo e Palmeiras empatam, e Santos vence com gol de Neymar Aclr|Do R7 17/02/2025 - 09h03 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h05 ) twitter

Palmeiras e São Paulo não saíram do 0 a 0 no clássico da 10ª rodada no Paulistão, em jogo disputado no Allianz Parque.Com o empate, o Palmeiras continua em terceiro lugar no grupo D, ainda fora da zona de classificação. Em contrapartida, o São Paulo garantiu vaga nas quartas de final do Paulistão.

No Pacaembu, o Corinthians empatou por 2 a 2 com a Portuguesa e ficou mais perto de garantir a melhor campanha na classificação geral.

Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Água Santa por 3 a 1 em uma noite especial para Neymar, que marcou seu primeiro gol no retorno ao clube e deu uma assistência. O resultado colocou o Santos na liderança do grupo B. Na próxima rodada, o Santos enfrentará o Noroeste em busca a classificação às quartas. Veja o que de melhor aconteceu nos jogos do fim de semana no Paulistão.

