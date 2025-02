Ponte Preta vence o São Paulo e complica situação do Palmeiras Aclr|Do R7 20/02/2025 - 14h05 (Atualizado em 21/02/2025 - 09h03 ) twitter

O São Paulo foi derrotado pela Ponte Preta por 2 a 1 no Morumbi, com mais de 22 mil torcedores presentes. Agora, o São Paulo precisa vencer o São Bernardo na última rodada para garantir a liderança do grupo C. Esta derrota complicou a situação do Palmeiras, que depende dos resultados para se classificar.

