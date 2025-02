PlayPlus + Desimpedidos: A Nova Casa do Paulistão 2025! Aclr|Do canal PlayPlus no YouTube 10/02/2025 - 18h00 (Atualizado em 11/02/2025 - 01h15 ) twitter

O PlayPlus recebe o reforço de peso do Desimpedidos e chega forte no Paulistão 2025. Zé Luiz comanda o Pré e o Pós-Jogo. E quando a bola rola, Chico Pedrotti narra, com comentários de Rudy Landuccy e reportagens de Marília Galvão, Danilo Soto, Yara Fantoni, Gabi Martins e Bira, além de convidados especiais em cada partida.

#PaulistãoPlayPlus #Desimpedidos #paulistão2025

