Paulistão: São Paulo de Calleri encara o Palmeiras, que ainda sonha com um camisa 9

Palmeiras e São Paulo fazem, neste domingo (16), um clássico decisivo pelo Paulistão. Os times ainda não estão classificados para a próxima fase e precisam da vitória. No São Paulo, a aposta é o centroavante Calleri, que já inspirou até o nome do filho de uma família tricolor. Já do lado alviverde, um camisa 9 que inspire a torcida parece um sonho. O time carece há tempos de um 'homem-gol', e a torcida está ansiosa por uma contratação que preencha essa lacuna.

