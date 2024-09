Patrulha do consumidor: mulher não consegue fazer procedimento estético e empresa não devolve valor Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 11/09/2024 - 06h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h39 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O 'Patrulha do Consumidor' foi chamado pela Uandra de Souza, de 37 anos, para ajudar com um caso de procedimento estético. Como muita gente faz, ela viu uma promoção de um pacote estético nas redes sociais e comprou, fez o pagamento de 615 euros. Porém, ela enfrentou diversos problemas para realizar as sessões. Descontente com o serviço, a manicure pediu o fim do contrato, só que aí, a empresa decidiu cobrar uma multa sobre o valor pago.

#recordeuropa #cidadealerta #patrulhadoconsumidor

---

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

‌



🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.