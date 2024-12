'Patrulha do Consumidor': Mala de casal é revirada e as jóias desaparecem Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 06/12/2024 - 16h30 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h18 ) twitter

Um consumidor viajou com a esposa para Cancún, no México, mas o voo da companhia aérea Avianca fez uma escala em Bogotá e depois segue para o Brasil. Já em casa, quando Adson e a esposa foram desfazer as malas, encontraram tudo revirado e, para a surpresa dele, o porta-jóias estava vazio. Ele alega que furtaram o par de alianças de 19 anos de casados e outros pertences. O rapaz entrou em contato com a Avianca e foi informado por eles que nada poderia ser feito.

#recordeuropa #cidadealerta #patrulhadoconsumidor

