Palmeiras vence e São Paulo só empata no encerramento da nona rodada do Paulistão Aclr|Do R7 14/02/2025 - 08h46 (Atualizado em 15/02/2025 - 01h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O São Paulo esteve três vezes à frente do placar, mas só empatou por 3 a 3 com o Velo Clube na quinta-feira (13), em jogo válido pela nona rodada do Paulistão. Mais cedo, o Palmeiras venceu a Inter de Limeira por 3 a 0. Os dois times se enfrentam no próximo domingo (16), com transmissão da RECORD às 18h30.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.