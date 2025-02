Palmeiras vacila e fica no empate com o Água Santa. Veja os gols!!! Aclr|Do R7 10/02/2025 - 12h48 (Atualizado em 11/02/2025 - 01h24 ) twitter

O Verdão começou com tudo e abriu o placar com um golaço de Flaco logo no início da partida, mas não conseguiu segurar a vantagem. No segundo tempo, o Água Santa reagiu e arrancou o empate, deixando a torcida palmeirense na bronca. Confira os gols!!!

#flacolopez #Paulistão #Palmeiras

#R7

