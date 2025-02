Palmeiras ou São Paulo? Bancada do Desimpedidos elege os melhores no 'Cara a Cara' Aclr|Do R7 16/02/2025 - 18h11 (Atualizado em 17/02/2025 - 01h17 ) twitter

Palmeiras e São Paulo se enfrentam pela décima rodada do Campeonato Paulista, neste domingo (16), no Allianz Parque, em São Paulo. Os comandados de Abel Ferreira precisam da vitória para se classificar para as quartas de final da competição e ainda terão que torcer pela derrota da Ponte Preta e do São Bernardo. Já o São Paulo, garantido na próxima fase, quer vencer mais um clássico no ano. A bancada do Desimpedidos elege os melhores no ‘Cara a Cara’. Confira!

