Palmeiras e Bragantino ficam no 0 a 0 pelo Campeonato Paulista

No Allianz Parque, Palmeiras e Red Bull Bragantino empataram em 0 a 0. Torcedores do Palmeiras protestaram, pedindo novas contratações. O goleiro Weverton se destacou com defesas cruciais.

